Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της Χριστίνας Πολίτη με τον τραγουδιστή και την Αρίθα

Στο βίντεο που ανάρτησε η δημοσιογράφος στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κρατώντας αγκαλιά τη σκυλίτσα του, την Αρίθα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Χριστίνα Πολίτη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Χριστίνα Πολίτη / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Ζότος
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Μία πιο προσωπική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram η δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη, λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η Χριστίνα Πολίτη, που διατηρούσε στενή φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέτρεξε σε ένα από τα προσωπικά στιγμιότυπα που είχαν μείνει στη μνήμη της και το δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο που ανάρτησε, ο αξέχαστος τραγουδιστής φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κρατώντας στην αγκαλιά του τη σκυλίτσα του, την Αρίθα.

Η Αρίθα αποτελούσε μία από τις μεγάλες αδυναμίες του Γιώργου Μαζωνάκη και όσοι βρίσκονταν κοντά του γνώριζαν πόσο ξεχωριστός ήταν ο δεσμός τους.

Άλλωστε, κι ο ίδιος ο ερμηνευτής είχε μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η Χριστίνα Πολίτη, γνωρίζοντας καλά την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο τραγουδιστής με την Αρίθα, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με μία εικόνα γεμάτη τρυφερότητα.

Η σκυλίτσα πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου έναν μήνα μετά τη μεταφορά του αείμνηστου τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

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