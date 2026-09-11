Lifestyle

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της – Πήγαν μαζί για ψώνια

Σε λίγες μέρες επιστρέφει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα
Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου
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Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε φάση… επανεκκίνησης, καθώς σε λίγες ημέρες επιστρέφει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, κρατώντας για 6η χρονιά τα ηνία της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Ταυτόχρονα, απολαμβάνει τη μητρότητα και δεν αποχωρίζεται λεπτό την κορούλα της, Ξένια, που είναι πλέον 5 μηνών. Την Παρασκευή (11.09.2026) η Κατερίνα Καινούργιου πήγε για ψώνια με την κορούλα της και μοιράστηκε μία selfie στο Instagram.

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει τηλεοπτικά με την «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00.

«Shopping with my girl», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η Κατερίνα Καινούργιου
Η φωτογραφία που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα μέσω του Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου φέτος το καλοκαίρι απόλαυσε τις οικογενειακές διακοπές στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια.

Το ζευγάρι, που απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 3 Απριλίου 2026, επέλεξε την Πάρο για τις πρώτες διακοπές, ενώ έκανε και αποδράσεις σε Αντίπαρο και Μύκονο. Μάλιστα, η επιλογή της Πάρου δεν είναι τυχαία, καθώς ο επιχειρηματίας σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί.

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