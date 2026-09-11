Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της – Πήγαν μαζί για ψώνια

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε φάση… επανεκκίνησης, καθώς σε λίγες ημέρες επιστρέφει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, κρατώντας για 6η χρονιά τα ηνία της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Ταυτόχρονα, απολαμβάνει τη μητρότητα και δεν αποχωρίζεται λεπτό την κορούλα της, Ξένια, που είναι πλέον 5 μηνών. Την Παρασκευή (11.09.2026) η Κατερίνα Καινούργιου πήγε για ψώνια με την κορούλα της και μοιράστηκε μία selfie στο Instagram.

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Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει τηλεοπτικά με την «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00.

«Shopping with my girl», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.