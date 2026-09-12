Αντώνης Ρέμος: Καταρρακτώδης βροχή πριν την προγραμματισμένη έναρξη της συναυλίας στη Θεσσαλονίκη

Η απογευματινή βροχή στη Θεσσαλονίκη «απείλησε» τη συναυλία που ετοίμαζε εδώ και μήνες ο Αντώνης Ρέμος, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων του, στην εγχώρια δισκογραφία. Σε βίντεο φαίνεται κόσμος να απομακρύνεται με ομπρέλες και κάποιοι να προσπαθούν να προστατευτούν κάτω από υπόστεγα. Επί σκηνής, το βάρος έπεσε στην προστασία του εξοπλισμού που είχε στηθεί για να τραγουδήσει ο καλλιτέχνης.

Ενώ όλα έμοιαζαν έτοιμα και ο Αντώνης Ρέμος μετρούσε αντίστροφα για να ανέβει στη σκηνή, οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη «άνοιξαν» και ο κόσμος άρχισε να αποχωρεί. Μέχρι τις 20.00 δεν είχε παρθεί απόφαση για ακύρωση της συναυλίας. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως θα γίνει κανονικά, με ώρα έναρξης όμως στις 21.00 το βράδυ.

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Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα social media, φαίνεται η ένταση της βροχής στην παραλία Θεσσαλονίκης και οι προσπάθειες των τεχνικών να προστατέψουν τα μηχανήματα επί σκηνής. Ο Αντώνης Ρέμος βρισκόταν στην περιοχή και παρακολουθούσε από κοντά τα όσα συνέβαιναν. Το ίδιο και η σύζυγός του, που είχε δημοσιοποιήσει μήνυμα για τη συναυλία, το πρωί του Σαββάτου.

Πολλοί από τους θεατές που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναζήτησαν καταφύγιο για να προστατευτούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Οι διοργανωτές και η τεχνική ομάδα παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του καιρού.

Χαχαχαχαχα #ρεμος Την έστηναν 2 βδομάδες τη σκηνή και τους έδιωξαν γιατί θα πέσει η σκηνή από τον αέρα αχαχαχαχ https://t.co/ukDMDbhqp9 — Η γατα μου η μπανιστιρτζου 😷 (@LZIK89) September 12, 2026

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη ως μια μεγάλη, δωρεάν μουσική γιορτή για το κοινό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Αντώνης Ρέμος θα ερμηνεύσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του σε ένα μεγάλο πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

Η κανονική διάρκεια του μουσικού προγράμματος ήταν σχεδιασμένη να κρατήσει περίπου 2,5 με 3 ώρες. Ωστόσο, λόγω της κακοκαιρίας, η ακριβής διάρκεια και η εξέλιξη της βραδιάς εξαρτώνται αποκλειστικά από τον καιρό.