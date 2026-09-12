Σίσσυ Χρηστίδου: Γενέθλια με ένα λαμπερό πάρτι – «46 αν αναρωτιέστε σε ποια ηλικία σταματάς να δίνεις δεκάρα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει γενέθλια και από το πρωί του Σαββάτου (12-09-2026) δέχεται ευχές από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, από το πάρτι που έκανε και την τούρτα που έσβησε. Συνόδεψε τις φωτογραφίες, με ένα μήνυμα γεμάτο αυτοπεπεποίθηση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως έκλεισε τα 46. Τα φετινά της γενέθλια, τη βρίσκουν σε φάση προετοιμασίας ενόψει της πρεμιέρας της στο Mega, με το ανανεωμένο «Χαμογέλα και πάλι». Μετά από ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, η ίδια βρίσκεται πλέον σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της.

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Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από εορταστικές φωτογραφίες, κρατώντας μια πανέμορφη τούρτα και «φορώντας» το πιο γλυκό της χαμόγελο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έστειλε ένα αφοπλιστικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «46. Αν αναρωτιέστε σε ποια ηλικία σταματάς να δίνεις δεκάρα. Είναι τα 46!».

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε βρεθεί στην Κέρκυρα τον περασμένο Ιούλιο, όταν έγινε γνωστή η σχέση της, με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα του Στέφανου Νεδέλκου στην Κέρκυρα και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε εικόνες από τις διακοπές της.

Η παρουσιάστρια φέρεται να έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της και να βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.