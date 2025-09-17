Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει» λέει η αδερφή του τραγουδιστή Μαρία Μαζωνάκη

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους τη διαμάχη με τους γονείς και τις αδερφές του, η Μαρία Μαζωνάκη λύνει τη σιωπή της και σχολιάζει τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Η μικρότερη αδερφή του τραγουδιστή, τονίζει με νόημα πως ο κόσμος δεν γνωρίζει την αλήθεια για την υπόθεση. Οι περισσότεροι τον στηρίζουν, όπως πιστεύει, επειδή τον εκτιμούν ως καλλιτέχνη.

Η Μαρία Μαζωνάκη επανέλαβε πως ενημέρωσε με μήνυμα τον αδερφό της, για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το έχει διαψεύσει μέσω του δικηγόρου του, από την πρώτη στιγμή. Οι σχέσεις του τραγουδιστή με τους στενούς συγγενείς του, έχουν διακοπεί ολοκληρωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος εξασφάλισε αποκλειστικά για την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, την πρώτη αντίδραση της Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία εξομολογείται ότι ενημέρωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για το πρόβλημα της μητέρας τους μέσω Instagram, καθώς – όπως ανέφερε – την έχει μπλοκάρει από παντού. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, ο αδελφός της δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους.

Ειδικότερα, η Μαρία Μαζωνάκη υποστηρίζει: «Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει «γιατί δεν μου είπατε κάτι» υποστήριξε η Μαρία Μαζωνάκη.

«Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλευρά της Μαρίας Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημερώθηκε μία μέρα πριν πάει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ότι η μητέρα του θα έκανε την επέμβαση. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά.

Σχετικά με τα χρήματα που ζητά ο Γιώργος Μαζωνάκης από την οικογένειά του, ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί ξεκαθάρισε: «Είναι χρήματα που χάθηκαν. Δεν έχει να κάνει με ηθική βλάβη. Είναι χρήματα που έχει πάρει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με παραστατικά και αποδεικνύονται τα χρήματα αυτά ότι τα έχει πάρει», εξηγώντας πως είναι χρήματα που έχει δουλέψει ο ίδιος, αλλά τα έχει πάρει η οικογένειά του.

Όσον αφορά στο ακίνητο που υπάρχει στη Μύκονο και είναι δικό του, δήλωσε: «Δεν έχει πάρει χρήματα από το ακίνητο της Μυκόνου. Έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές του σε τρίτα πρόσωπα και έχει πλαστογραφηθεί η υπογραφή του. Δεν ξέρω ποιος έχει υπογράψει, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ».