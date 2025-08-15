Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα στήριξης του Γιώργου Τσαλίκη – «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή, είναι μάχη»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης από το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025) νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο, ύστερα από εισαγγελική εντολή, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ο γνωστός τραγουδιστής εξέδωσε ανακοίνωση για την περιπέτεια που βιώνει. Ο Γιώργος Τσαλίκης με αφορμή αυτό θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο.

Όταν «έσκασε» η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο φως της δημοσιότητας εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης που έχει με την αδελφή του, Βάσω, νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο Γιώργος Τσαλίκης δημοσίευσε ένα story και αναφέρθηκε στο γεγονός, με πρόθεση να σημειώσει ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μας αφορούν όλους.

«Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ. Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή, είναι μάχη. Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο περαστικά», έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης στην ανάρτησή του, ωστόσο στη συνέχεια τη διέγραψε από τον λογαριασμό του.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη

Το βράδυ της Πέμπτης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση, καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να ξεκαθαρίσει δημοσίως τα όσα συμβαίνουν.

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ανέφερε η ανακοίνωση.