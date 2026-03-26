Γιώργος Παπαγεωργίου: Σε εκπομπή μού έκαναν την πιο άβολη ερώτηση της ζωής μου για το διαζύγιό μου από τον πρώτο μου γάμο

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Παπαγεωργίου και αναφέρθηκε στον λόγο που δε μιλάει συχνά στα media.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης και frontman των Polkar μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Αστέρη Κασιμάτη, υπογραμμίζοντας ότι μία από τις άβολες στιγμές της ζωής του ήταν όταν τον ρωτήσαν ζωντανά σε εκπομπή για το διαζύγιό του από την πρώτη σύζυγό του.

«Δεν θέλω να βλέπω το πρόσωπό μου κάθε τρεις και λίγο σε ένα περιοδικό ή μια εκπομπή. Δίνω συνέντευξη μόνο όταν πραγματικά νιώθω ότι υπάρχει αφορμή. Επιλέγω ανθρώπους και εκπομπές όπου αισθάνομαι ότι μπορώ να ανοιχτώ, να είμαι ο εαυτός μου και ότι υπάρχει σεβασμός στην ελευθερία του λόγου μου», τόνισε στη συνέντευξή του ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

«Έχω νιώσει κατά καιρούς αμήχανα με πολύ προσωπικές ερωτήσεις που μου έχουν κάνει. Αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή μού έκαναν την πιο άβολη ερώτηση της ζωής μου. Ήταν από τις πιο άκομψες στιγμές που έχω ζήσει. Αφορούσε το διαζύγιό μου από τον πρώτο μου γάμο, που έγινε πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχω μιλήσει για αυτό ποτέ ανοιχτά, ούτε θέλω κι ούτε έχω λόγο να το κάνω», αποκάλυψε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.