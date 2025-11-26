Γιώργος Σεϊταρίδης: Δεν αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα για κανέναν ψυχολογικό λόγο

Έπειτα από μακρόχρονη καλλιτεχνική απουσία, ο Γιώργος Σεϊταρίδης επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση “Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν” στο “Εν Αθήναις” και μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” για τους λόγους που τον οδήγησαν να ζήσει μόνιμα στο Πήλιο.

“Τα χρόνια που έλειπα από την Αθήνα μου έλειψε το θέατρο, αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε μαζί με τη σύντροφο μου να επιστρέψουμε γιατί είχαμε τακτοποιηθεί, είχαμε πάρει τη σειρά μας, ζούσαμε πολύ όμορφα μια τελείως διαφορετική ζωή με άλλους ρυθμούς” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

“Πέρασαν στιγμές που φοβόμουν να παραδεχτώ ότι θέλω να επιστρέψω. Το έσβηνα και ‘γω, έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά φούντωσε αυτό το πράγμα και δεν ήθελε να με αφήσει να ησυχάσω. Οπότε κατάλαβα πως ο μόνος τρόπος για να ησυχάσω είναι να το δοκιμάσω και ό,τι θέλει, ας γίνει”.

“Κάποια στιγμή πριν από χρόνια είχα πάει στο Πήλιο, μου άρεσε και είπα “εδώ θα πεθάνω”. Κάτι μου έλειπε, όμως, κάτι ήθελα να δω. Πίστεψα ότι στη φύση θα δω ένα μέρος που, αν δεν πάω, δεν θα το δω ποτέ μέχρι να φύγω από τη ζωή. Οπότε αποφάσισα να πάω και έχει ο Θεός”.

“Δεν αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα για κανέναν ψυχολογικό λόγο, κανένα δράμα. Δεν πήγα να ξεπεράσω τίποτα ούτε έκοψα τα ναρκωτικά και πήγα, όπως ακούγεται τριγύρω. Όχι. Ήταν απλά μία εσωτερική αναζήτηση, δεν ήταν κάτι τρομερό και φοβερό” συμπλήρωσε ο Γιώργος Σεϊταρίδη.