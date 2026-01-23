Lifestyle

Γιώργος Θεοδοσιάδης: «Η Ρένα Παγκράτη έκανε την κουταμάρα και “έφυγε” μόνη της, αλλά ήταν ένα έξυπνο πλάσμα»

«Δυστυχώς, αλλιώς οδηγήθηκαν τα πράγματα» υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης
Γιώργος Θεοδοσιάδης
Γιώργος Θεοδοσιάδης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη γνωριμία και τη συνεργασία που είχε με την αείμνηστη ηθοποιό, Ρένα Παγκράτη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης, Γιώργος Θεοδοσιάδης όταν συνάντησε τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής (23/1/2026), στην ΕΡΤ.

«Δεν της έδωσα μόνο ένα τραγούδι, πολλά της έχω δώσει της Ρένας (σ.σ. Παγκράτη). Επειδή έχουν πολυπαιχτεί όλες αυτές οι ταινίες, είναι πολύ λογικό να σου μένει κάτι από αυτά τα τραγούδια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν περάσει και χάθηκαν, γιατί δεν παίζονται 10 φορές τη σεζόν», είπε αρχικά ο σκηνοθέτης, Γιώργος Θεοδοσιάδης.

«Η Ρένα Παγκράτη ήταν ένα έξυπνο πλάσμα, όσο μπορώ να το πω γιατί έκανε την κουταμάρα και “έφυγε” μόνη της. Αλλά ήταν ένα έξυπνο πλάσμα, χαρισματικό και ήταν πολύ καλή τραγουδίστρια» εκμυστηρεύτηκε, ο σκηνοθέτης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Ήταν, αυτό που λέμε, τσαχπίνα. Δηλαδή σε κέρδιζε. Δυστυχώς… αλλιώς οδηγήθηκαν τα πράγματα» συμπλήρωσε, επίσης, στην εκπομπή της ΕΡΤ.

