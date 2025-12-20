Good Job Nicky για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν είναι καθόλου κουραστικός, είναι πραγματικός καλλιτέχνης

Ο Good Job Nicky (Νικόλας Βαρθακούρης) και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή του «The Voice» με τον γιο του Γιάννη Πάριου, να τραγουδάει για πρώτη φορά στα ελληνικά. Λίγες μέρες βρέθηκε καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου, το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο Good Job Nicky, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης. Σοφός και ευαίσθητος. Έδειξε να τον θαυμάζει και είχε μόνο καλά λόγια να πει για εκείνον, όταν η συζήτηση έφτασε στην καταγγελία του νεαρού μουσικού σε βάρος του δημοφιλή τραγουδιστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Good Job Nicky επισήμανε αρχικά με χιούμορ πως «Ίσως να τραγουδήσω ξανά ελληνικό στίχο, μόνο, τα Χριστούγεννα και σε κανένα οικογενειακό τραπεζάκι, τίποτα τέτοιο, έτσι για να γιορτάσουμε. Μόνο αυτό, μπροστά».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δεν είναι καθόλου κουραστικός, ίσως να του έσπασα εγώ τα νεύρα. Είναι από τους πιο σοφούς και από τους πιο ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε, είναι κάτι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα.

Είναι πραγματικός καλλιτέχνης ο Γιώργος, αλήθεια» ανέφερε για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος πριν δυο ημέρες δέχτηκε καταγγελία και μήνυση για ασέλγεια από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο.

«Τώρα που τριαντάρισα και εγώ και μεγάλωσα, το ένα και το άλλο, νιώθω λίγο πιο ώριμος. Ότι δηλαδή έχω αποδείξει το τι θέλω να είμαι, το τι είμαι και όλα αυτά» είπε επίσης ο Good Job Nicky.

Ο Νικόλας Βαρθακούρης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Good Job Nicky, γεννήθηκε το 1995 και είναι γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη. Προ μηνών είχε δημοσιοποιήσει βίντεο στα social media, με τους δυο τους να κάνουν ασκήσεις φωνητικής. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.