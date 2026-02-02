Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πονάει πολύ ο πόνος» είπε στον Αντώνη Ρέμο για τον θάνατο της μητέρας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (02-02-2026) στην ραδιοφωνική εκπομπή του στον «Sfera 102,2» και μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του. Κάποια στιγμή ο Αντώνης Ρέμος μίλησε σε ζωντανή σύνδεση και οι δυο τους είχαν έναν πολύ συγκινητικό διάλογο.

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το ‘χα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, στον διάλογο με τον Αντώνη Ρέμο, εξομολογήθηκε: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρείτο πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές: «Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της». Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος»

«Η ευχή και εμένα της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά. Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Και είναι μια στιγμή που είναι κομβική στη ζωή μας» απάντησε ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνέχισε: «Εγώ την έχω τη δική μου στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τη βγάλω. Και εμένα ταλαιπωρείται πάρα πολύ».

Στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), στο χωριό Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, ο οικοδεσπότης της εκπομπής «The 2Night Show» αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων οι συνεργάτες του από το ραδιόφωνο και φυσικά, η αγαπημένη του, Νάνσυ Αντωνίου. Εκεί ήταν και η πρώην σύντροφός του, Κατερίνα Κόκλα, μαζί με τον γιο τους.

Ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου παραμένουν συντετριμμένοι σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον θάνατο της μητέρας τους.