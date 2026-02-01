Lifestyle

H Έλενα Παπαρίζου έγινε 44 και έσβησε κεράκι με το 8 στην τούρτα της – Δείτε βίντεο

Έλενα Παπαρίζου

Χαρούμενα γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου η οποία την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου, έγινε 44 χρόνων.

Η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους και συνεργάτες της σε κάποιο εστιατόριο και προφανώς δεν γινόταν να μην σβήσει την τούρτα της.

Η μοναδική διαφορά είναι ότι αντί για 44 κεράκια, ή 2 κεριά με τα νούμερα 4, η γνωστή τραγουδίστρια έσβησε το «8». Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι 4+4=8.

Αφού οι δικοί της άνθρωποι της τραγούδησαν το happy birthday, στη συνέχεια έκανε ευχή και έσβησε το κεράκι.

Η Έλενα Παπαρίζου συνεχίζει της εμφανίσεις της με τον Τάκη Ζαχαράτο και στο σόου The Velvet Night στο NOX

