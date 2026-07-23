Lifestyle

Ο Γιώργος Ελευθεράς δημοσίευσε βίντεο με τον Λορέντζο Καριέρε από το «Bar», 7 μέρες μετά τον θάνατό του

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο δημοφιλές ριάλιτι και από τότε ήταν στενοί φίλοι
Γιώργος Ελευθεράς
O Γιώργος Ελευθεράς / NDP PHOTO
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Ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» του MEGA «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, την Τετάρτη (15.07.2026), βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Εκτός από τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά και τους δυο γιους τους και ο καλός του φίλος, Γιώργος Ελευθεράς πονάει για τον χαμό του.

Ο Λορέντζο Καριέρα και ο Γιώργος Ελευθεράς γνωρίστηκαν μέσα από το δημοφιλές ριάλιτι και από τότε συμπορεύτηκαν στη ζωή, ενώ μαζί με τον αδελφό του δεύτερου, Νίκο Ελευθερά, δημιούργησαν και το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Μάλιστα, τα αδέλφια ήταν και στην κηδεία του συζύγου της Έλενας Κατραβά που έγινε το περασμένο Σάββατο.

Την Τετάρτη (22.07.2026) ο Γιώργος Ελευθεράς που πενθεί ακόμα τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε δημοσίευσε ένα βίντεο από την εποχή που οι δυο τους ήταν έγκλειστοι στο σπίτι του «Bar» και διασκέδαζαν, απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλο.

Κάτω από την ανάρτησή του, πολλοί διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης.

 
 
 
 
 
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A post shared by George Eleftheras (@george.eleftheras)

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες μετά τον πρόωρο χαμό του Λορέντζο Καριέρε, ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media. Ο γιος της Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, που ήταν και μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για πάντα», αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τελικά του στέρησε τη ζωή.

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