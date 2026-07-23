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Σία Κοσιώνη για Μαίρη Λίντα: «Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα από την αγάπη των νονών μου»

Η εξομολόγηση της δημοσιογράφου για τη σχέση που την έδενε με την αξέχαστη ερμηνεύτρια
Σία Κοσιώνη
H Σία Κοσιώνη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Σία Κοσιώνη και αποκάλυψε την άγνωστη σχέση που την έδενε με τη Μαίρη Λίντα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη (22.07.2026).

Την Πέμπτη, η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε μια φωτογραφία των νονών της μαζί με τη Μαίρη Λίντα, καθώς τους έδενε μία δυνατή φιλία. Μάλιστα, η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε στη σχέση τους με λόγια αγάπης.

«Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι.

Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις», έγραψε η Σία Κοσιώνη στην ανάρτησή της.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα ειπωθεί το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα την Παρασκευή (24.07.2026). Η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και τους αγαπημένους της.

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