Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήθελε να ‘ναι πρώτη, δεν διαπραγματευόταν την αποτυχία»

«Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, η Αλίκη δεν έφυγε ποτέ, είναι παρούσα», είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που την Πέμπτη (23.07.2026) συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της, μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας στην εκπομπή «Morning Point» στο Mega News.

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«Ιδιαίτερη μέρα. Αλλά νομίζω για όλους, για όλη την Ελλάδα, γιατί βεβαίως πέρασαν τα 30 χρόνια αυτά, αλλά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Αλίκη δεν έφυγε ποτέ. Η Αλίκη είναι παρούσα στις οθόνες ακόμα ροδαλή, ζωντανή, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Έτσι ήταν και μέχρι το τέλος», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο Μάκης Δελαπόρτας είπε στη συνέχεια: «Ναι, έφυγε με ένα χαμόγελο. Και έτσι τη θυμόμαστε. Και νομίζω πως ο απολογισμός μετά από 30 χρόνια για αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι αυτό το χαμόγελο που άφησε πίσω της. Και που με αυτό μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές. Ήταν η ανάγκη της εποχής του ’60, μετά από τα δεινά που πέρασε ο τόπος, με εμφυλίους, με πολέμους, με όλες αυτές τις γκρίζες μέρες, ξαφνικά βγαίνει ένα κορίτσι, χαμογελάει έτσι αυθόρμητα στο φακό και αιχμαλωτίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Το stars system έγινε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθαρά. Μέχρι το 1957-58, τα περιοδικά, τα εξώφυλλα των περιοδικών ήταν μόνο από ξένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ξαφνικά, με το που έσκασε η Αλίκη, ας πούμε, και μπήκε η Αλίκη εξώφυλλο, άρχισε να γίνεται μόδα οι Έλληνες ηθοποιοί σε εξώφυλλα περιοδικών. Και βεβαίως πρωτοστατούσε σε αυτό, γιατί πουλούσε πάρα πολύ.

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Ήξερε ότι είναι πρώτη. Ήθελε να ‘ναι πρώτη. Δεν διαπραγματευόταν την αποτυχία, ενώ έκανε αποτυχίες, μάθαινε μέσα από αυτές. Και κάτι πρέπει να πούμε τώρα πια και ως απολογισμό μιας τέτοιας μεγάλης πορείας, ότι η Αλίκη προσπάθησε να αλλάξει και να τσαλακώσει την εικόνα της πολλές φορές.

Όμως το κοινό δεν την ήθελε έτσι. Και εκείνη στεναχωριότανε για αυτό. Μη νομίζεις ότι τα περνούσε όλα έτσι απαλά. Στεναχωριότανε ότι το κοινό δεν τη δεχότανε σε κάτι άλλο, ενώ υποκριτικά μπορούσε να το στηρίξει. Το κοινό δεν δεχότανε σε μία άλλη εικόνα.

Η πρώτη θιασαρχική δουλειά της, που ήτανε μεγάλο γεγονός για την εποχή, Μάνος Χατζιδάκις, Αλίκη Βουγιουκλάκη, “Καίσαρ και Κλεοπάτρα”, όταν την είδαν μελαχρινή και με τολμηρό ντεκολτέ, δεν το θέλησε ο κόσμος».