Hayden Panettiere: Σοκ στο Χόλιγουντ από τον θάνατο της γνωστής ηθοποιού σε ηλικία 36 ετών

Την τελευταία της πνοή άφησε, σε ηλικία μόλις 36 ετών, η γνωστή ηθοποιός Hayden Panettiere (Χέιντεν Πανετιέρ), όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/08/2026).

Εκπρόσωπος της ηθοποιού επιβεβαίωσε την είδηση σε πολλά αμερικανικά μέσα, αναφέροντας σε δήλωσή του: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Hayden» Panettiere.

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«Ήταν ένα απίστευτα φωτεινό πλάσμα και μια ακαταμάχητη δύναμη της φύσης, που χάριζε απλόχερα αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν – αλλά και στα εκατομμύρια των ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός της.

Το TMZ, επικαλούμενο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, μετέδωσε ότι η Hayden πέθανε την Κυριακή 16 Αυγούστου. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, ενώ το ABC News ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση.

Η Hayden Panettiere ήταν γνωστή για τον ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά “Heroes”, και αργότερα πρωταγωνίστησε στην πολύ γνωστή σειρά “Nashville”, όπως στις ταινίες “Remember the Titans” και “Raising Helen”.

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Η υποκριτική της καριέρα

Η Χέιντεν Πανετιέρ ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός το 1994, όταν πήρε έναν ρόλο στη σαπουνόπερα του ABC One Life to Live.

Συνέχισε την παρουσία της στις σαπουνόπερες το 1996, συμμετέχοντας στο Guiding Light του CBS, ενώ επέστρεψε στη σειρά από το 1997 έως το 2000.

Η Πανετιέρ έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ηλικία 9 ετών, ως αφηγήτρια και ως η φωνή της πριγκίπισσας Ντοτ στην ταινία της Pixar A Bug’s Life (1996). Λίγο αργότερα απέκτησε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της, υποδυόμενη τη νεαρή, παθιασμένη με το αμερικανικό ποδόσφαιρο κόρη του βοηθού προπονητή Μπιλ Γιοστ, τον οποίο ενσάρκωνε ο Γουίλ Πάτον, στη βιογραφική ταινία Remember the Titans (2000).

Η καριέρα της συνεχίστηκε με διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές Ally McBeal και Malcolm in the Middle, καθώς και με ταινίες όπως οι Tiger Cruise (2004) και Ice Princess (2005).

Το 2006, η Πανετιέρ εξασφάλισε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά Heroes του NBC, υποδυόμενη μια μαθήτρια λυκείου και μαζορέτα με την υπερφυσική ικανότητα να θεραπεύεται. Ο ρόλος αυτός την εκτόξευσε στη διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του Heroes το 2010, η Πανετιέρ πρωταγωνίστησε στην ταινία Scream 4 (2011), ενώ το 2023 επέστρεψε στον ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό ρόλο της στο Scream 6.

Από το 2012 έως το 2018, η Πανετιέρ πρωταγωνίστησε μαζί με την Κόνι Μπρίτον και στις έξι σεζόν της μουσικοδραματικής σειράς Nashville του ABC.

Η επιστροφή της στην υποκριτική, έπειτα από αρκετά χρόνια, έγινε με το Scream 6. Ακολούθησαν η ταινία Amber Alert το 2024 και το A Breed Apart το 2025. Η τελευταία κινηματογραφική της εμφάνιση ήταν στην ταινία Sleepwalker, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.