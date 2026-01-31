Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον αδελφό της να μαθαίνει κιθάρα στον γιο της, Βασίλη

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε μία πανέμορφη, οικογενειακή φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram, που απεικόνιζε τον αδερφό της με τον γιο της, Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα συνηθίζει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram να μοιράζεται βίντεο και φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τον γιο της, Βασίλη, και σήμερα (31/1/2026) η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε φωτογραφία με τον αδελφό της, Παναγιώτη παραδίδει μαθήματα κιθάρας στον γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν σε μία πανέμορφη τελετή τον περασμένο Ιούλιο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα» είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εφημερίδα Realnews και στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη.

Ο αδελφός της Αλεξάνδρας Νίκα, Παναγιώτης είναι ζευγάρι με την εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, Φαίδρα Παπανδρέου και οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στην παρουσίαση της νέας συλλογής της Αλεξάνδρας Νίκα, εκεί όπου είχαν ποζάρει μαζί στο φωτογραφικό φακό.