Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ξανά στη Μύκονο: Η βόλτα με τη μητέρα της στα Ματογιάννια

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επισκέφθηκε για ακόμα μία φορά το φετινό καλοκαίρι το νησί των «ανέμων». Μάλιστα, αυτή τη φορά η όμορφη influencer ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη μητέρα της.

Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε μία βόλτα που έκανε με τη μαμά της Έφη, στα Ματογιάννια και ο Νικ Κουρούμαλος τους έκανε πολλές ερωτήσεις.

Η όμορφη επιχειρηματίας, η οποία πριν από μερικές ημέρες ήταν στην Άτοκο και έκανε βόλτες με ένα τζετ σκι, παρέα με γουρουνάκια, φόρεσε ένα υπέροχο μίνι φόρεμα σε χρυσό χρώμα και ασορτί καουμπόικες μπότες για τη βραδινή έξοδό της στη Μύκονο και ήταν άκρως εντυπωσιακή.

«Ευχαριστώ, το ξέρω», απάντησε η μαμά της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου όταν ο ρεπόρτερ της είπε ότι έχει βγάλει την ομορφότερη κόρη στην Ελλάδα.

«Προσπαθούμε να πάμε μια βόλτα», δήλωσε αμέσως μετά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην κάμερα, προσθέτοντας ότι περνάει τέλεια στο νησί.