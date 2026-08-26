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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτισε τη σκυλίτσα του: Η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου

"Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια" έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στα social media.
Μιχάλης Χατζηγιάννης
O Μιχάλης Χατζηγιάννης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Την δυσκολία του αποχαιρετισμού στο αγαπημένο του σκυλάκι, που καλείται να διαχειριστεί τις τελευταίες ώρες, μοιράστηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς του φίλους, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε φωτογραφίες με την γλυκιά Ζάννη για τις οποίες και έγραψε τα εξής σαν λεζάντα.

«Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες».

«Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα».

«Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα. Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια».

«Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου», τονίζει, με τρυφερότητα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στη νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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