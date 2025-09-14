Ο Νίκος Καρβέλας στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Ανέβηκε στην σκηνή και τραγούδησαν το «Μην μου πάθεις τίποτα»

Συναυλία της Άννας Βίσση χωρίς τον Νίκο Καρβέλα γίνεται; Δεν γίνεται. Το αχτύπητο δίδυμο εμφανίστηκε στην σκηνή του Καλλιμάρμαρου, το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) προκαλώντας παραλήρημα σε όσους έδωσαν το παρών στη συναυλία.

Αφού η Άννα Βίσση είχε «ζεστάνει» το κοινό της με κλασσικές επιτυχίες της, στη συνέχεια είπε να τους κάνει μία έκπληξη. Έτσι ανέβασε στην σκηνή τον Νίκο Καρβέλα και ξεκίνησαν να τραγουδούν μαζί διάφορα τραγούδια που άφησαν εποχή.

«Σε περίπτωση που» και «Μην μου πάθεις τίποτα» ήταν μερικά από αυτά.

«Εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ρώτησε τον Νίκο Καρβέλα η Άννα Βίσση που «πιάστηκε» από τους στίχους του «Σε περίπτωση που» και στη συνέχεια του είπε «σ’αγαπώ» και τον αγκάλιασε.