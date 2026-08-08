Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή της στην Πάρο με τους φίλους της

Όμορφες στιγμές με τους φίλους της απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, καθώς βρίσκεται στην Πάρο και κάνει διακοπές. Στην παρέα δε φαίνεται να βρίσκεται ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας, ο οποίος δεν εμφανίζεται σε καμία από τις φωτογραφίες, ούτε έχει κάνει κάποια σχετική ανάρτηση ότι είναι στο νησί.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το Σάββατο (08.08.2026) μοιράστηκε νέες πόζες από τις εξορμήσεις της σε παραλία του νησιού και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη. Μαζί της ήταν μία καλή της φίλη αλλά και ο Fipster.

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Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματία υπάρχει και ένα βίντεο που απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, καθώς και κάποιες selfies στον καθρέφτη πριν την απαραίτητη βόλτα στο νησί.

Πρόσφατα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που γίνονται σε βάρος της, υπογραμμίζοντας: «Γελάω πλέον. Δεν είναι ότι με ενοχλούν, όχι. Παλαιότερα, ίσως με επηρεάζανε πιο πολύ. Πλέον όχι, δεν με επηρεάζουν τόσο, η αλήθεια είναι. Δεν απαντάω, όχι. Απαντάω μόνο σε μηνύματα που έχουν κάτι να μου πουν και ας είναι αρνητικό, με όμορφο τρόπο».