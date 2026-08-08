Ο Αλέξης Γεωργούλης απόλαυσε μια καλοκαιρινή εξόρμηση στην παραλία, με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Βόλτα για μπάνιο και στιγμές στον ήλιο απόλαυσε ο Αλέξης Γεωργούλης και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την εξόρμησή του με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός που φέτος το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι» δημοσίευσε το Σάββατο (08.08.2026) κάποιες πόζες στο Instagrarm από την εξόρμησή του σε μία παραλία. Η ώρα που ο Αλέξης Γεωργούλης αποφάσισε να απολαύσει το μπάνιο του ήταν απογευματινή, καθώς φαίνεται και το ηλιοβασίλεμα.

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«Αχ, αυτές οι μικρές γλυκές αλμυρές γεμάτες ήλιο και αστέρια αποδράσεις που γεμίζουν μια ζωή…», έγραψε ως λεζάντα ο Αλέξης Γεωργούλης στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Αλέξη Γεωργούλη ενθουσίασε τους followers του που του χάρισαν πολλά likes και θετικά σχόλια.

«Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά.

Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας», είχε δηλώσει ο Αλέξης Γεωργούλης σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει.