Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε περιοδεία μετά από 7 χρόνια

Η Αριάνα Γκράντε μετά από μία πολυετή απουσία από τις live εμφανίσεις ανακοίνωσε πως είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει την πρώτη της περιοδεία έπειτα από επτά χρόνια.

Αυτό θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι (2026) με την ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε να ανακοινώνει πως η περιοδεία της θα έχει το όνομα «The Eternal Sunshine Tour», που πήρε το όνομά της από το τελευταίο της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Μέχρι στιγμής οι μόνες προγραμματισμένες συναυλίες εκτός από τη Βόρεια Αμερική είναι πέντε εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Η ποπ τραγουδίστρια, από τότε, έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Glinda στο Wicked, του οποίου το σίκουελ Wicked: For Good αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις 6 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί με πέντε βραδιές στο O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου.

Η προπώληση για τα εισιτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα ακολουθήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Ευγνώμων, ενθουσιασμένη και εμπνευσμένη»

Αυτές θα είναι οι πρώτες ολοκληρωμένες ζωντανές εμφανίσεις της Αριάνα Γκράντε από το Sweetener World Tour του 2019.

Τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου της στο Χόλιγουντ – με ρόλο και στην τέταρτη ταινία Meet the Parents στα σκαριά.

«Πολύ ανόητο να υποθέσετε ότι, μόνο και μόνο επειδή έχω γεμάτα τα χέρια μου με πολλά πράγματα, σκοπεύω να εγκαταλείψω το τραγούδι και τη μουσική…!!!» έγραψε στο Instagram η τραγουδίστρια.

«Ήταν και θα είναι πάντα το σωσίβιό μου. Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί χώρος για όλα. Μπορεί να μη μοιάζει ακριβώς όπως πριν, αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο πώς το φαντάζομαι στο μυαλό μου. Διασκεδάζω. Νιώθω ευγνώμων, ενθουσιασμένη και εμπνευσμένη», ανέφερε ακόμη.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει τέσσερις βραδιές στο Λος Άντζελες και άλλες τέσσερις στο Μπρούκλιν, καθώς και στάσεις σε Όστιν, Sunrise (κοντά στο Fort Lauderdale), Ατλάντα, Βοστώνη, Μόντρεαλ και Σικάγο.

Προς το παρόν, δεν είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ευρώπης.