Η Αθηνά Οικονομάκου για τον χωρισμό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο: Δεν ήταν εύκολος αλλά ήταν αναγκαίος

Αθηνά Οικονομάκου και Φίλιππος Μιχόπουλος υπήρξαν παντρεμένοι για 7 χρόνια και απέκτησαν δύο παιδιά. Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο του χωρισμού της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Madame Figaro Κύπρου και τη δημοσιογράφο Γεωργία Γεωργίου, αλλά και για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της, με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η Αθηνά Οικονομάκου χαρακτήρισε αναγκαίο το διαζύγιο από τον Φίλιππο Μιχόπουλο για να βρει την ισορροπία της. Ο Μπρούνο Τσερέλα, ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος που ήρθε στη ζωή της, την πιο κατάλληλη στιγμή. Όπως λέει η ηθοποιός, ξέρει πως ο σύντροφός της αρέσει, αλλά εκείνη δεν ζηλεύει.

«Νομίζω ότι με έναν τόσο γοητευτικό άνθρωπο, αν δεν έχει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, μέσα σου, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Ευτυχώς, στη δική μας σχέση υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη και σεβασμός, και εγώ προσωπικά δεν νιώθω ανασφάλεια. Οπότε το αντιμετωπίζω με χαμόγελο και αρκετό χιούμορ. Είναι όμορφο ο κόσμος να θαυμάζει τον άνθρωπο που αγαπάς» λέει χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Ο χωρισμός είναι μια διαδικασία δύσκολη για τους περισσότερους. Εσύ πώς τον βίωσες και πώς επαναπροσδιόρισες τα όριά σου μετά το τέλος του γάμου;

Ο χωρισμός είναι πάντα μια βαθιά μεταβατική εμπειρία. Για εμένα ήταν μια περίοδος έντονης εσωτερικής δουλειάς και επαναπροσανατολισμού. Δεν ήταν εύκολος, αλλά ήταν αναγκαίος για να ξαναβρώ την ισσοροπία μου και να επαναπροσδιορίσω ποια είμαι και τι πραγματικά χρειάζομαι στη ζωή μου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα να ακούω περισσότερο τον εαυτό μου, να σέβομαι τα συναισθήματά μου, και να θέτω ποιο καθαρά όρια.

Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να επιλέγεις συνειδητά τις σχέσεις και τις καταστάσεις που σε εξελίσσουν και σου προσφέρουν ηρεμία. Δεν το βλέπω πια ως μια απώλεια, αλλά ως ένα στάδιο ωρίμανσης. Ένα πέρασμα που, όσο δύσκολο και να ήταν, με έφερε πιο κοντά στην αλήθεια μου και με έκανε πιο δυνατή, πιο ήρεμη, και πιο έτοιμη για ό,τι όμορφο έρθει στη συνέχεια.

Για τη γνωριμία και τη σχέση του Μπρούνο Τσερέλα με τα παιδιά της

«Για μένα αυτό ήταν από τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά κομμάτια αυτής της διαδρομής. Το αντιμετώπισα με απόλυτη σοβαρότητα και ευθύνη, γιατί πάνω από όλα προτεραιότητά μου είναι πάντα η συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών μου.

Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με έναν άνθρωπο αν δεν ένιωθα απόλυτη σιγουριά για το πώς θα διαχειριστεί τη σχέση του με τα παιδιά μου. Και σίγουρα δεν θα προχωρούσα ποτέ σε αυτό το βήμα διαφορετικά.

Έπρεπε πρώτα να είμαι εγώ βέβαιη ότι απέναντί τους θα υπάρχει αγάπη, σεβασμός, ωριμότητα και αληθινό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση του Bruno ένιωσα αυτή τη σιγουριά πολύ βαθιά. Και έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι, μέσα από το πολυετές φιλανθρωπικό του έργο με το Slum Dunk που έχει ως επίκεντρο τα παιδιά έχει αναπτύξει μία πολύ ουσιαστική ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι. Αυτό για εμένα ήταν εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό. Γι’ αυτό και όλα έγιναν αργά, σταθερά και στον χρόνο που έπρεπε», εξομολογήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.