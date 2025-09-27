Η Αθηνά Οικονομάκου θυμήθηκε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο – Οι πόζες με κατακόκκινο bikini

Διακοπές διαρκείας απόλαυσε φέτος το καλοκαίρι η Αθηνά Οικονομάκου και παρόλο που πλέον έχει επιστρέψει στην Αθηνά και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, το μυαλό της είναι ακόμα στις παραλίες.

Η όμορφη ηθοποιός που σχεδιάζει να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μπρούνο Τσερέλα, την Παρασκευή (27.09.2025) μοιράστηκε μερικές άκρως καλοκαιρινές πόζες με ένα κατακόκκινο bikini που τόνιζε τέλεια τις άψογες αναλογίες της Αθηνάς Οικονομάκου.

«Καλοκαιρινή υπογραφή», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα των φωτογραφιών της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Αθηνάς Οικονομάκου εδώ.

Πρόσφατα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον άντρα της ζωής της, τονίζοντας ότι οι δυο τους θα συνεχίζουν να μοιράζονται τον χρόνο τους ανάμεσα σε Αθηνά και Μιλάνο.

«Ο Μπρούνο δε θα έρθει μόνιμα στην Ελλάδα, δεν είναι ο στόχος αυτός. Σαν να είναι μόνιμα είναι και τώρα, έχει το ένα του σπίτι εδώ, το άλλο μας σπίτι είναι στο Μιλάνο. Θα έχουμε αυτά τα πήγαινε – έλα γιατί είμαστε σε μια ηλικία που είμαστε ακόμα δημιουργικοί, οπότε η βάση και των δυο είναι και εκεί και εδώ και αυτό θα συνεχίζεται. Δε ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα.

Εμείς το έχουμε βρει, έχουμε βρει τον τρόπο να περνάμε ωραία και να μη μας δημιουργεί πρόβλημα όλη αυτή η απόσταση και να μην είναι εμπόδιο στη σχέση. Για κάποιους ανθρώπους θα μπορούσε να είναι σοβαρό θέμα, για κάποιους άλλους ευχής έργον, για κάποιους άλλους μια κανονικότητα. Έχει να κάνει με το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας», είχε δηλώσει.

Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δημοσίως μία τρυφερή ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του.