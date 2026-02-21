Lifestyle

Η Δέσποινα Μοιραράκη ντύθηκε Βραζιλιάνα και το έριξε στον χορό

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια έχει καταφέρει να χάσει πολλά κιλά και να ανανεώσει την εμφάνιση και τη διάθεσή της. 
Δέσποινα Μοιραράκη
Η Δέσποινα Μοιραράκη

Σε ρυθμούς καρναβαλιού έχει μπει η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία ντύθηκε Βραζιλιάνα και χόρεψε με τους συνεργάτες της στο στούντιο της εκπομπής «Cash or Trash» που παρουσιάζει στο STAR.

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του καναλιού της Κηφισιάς το Σάββατο (21.02.2026) μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταμφίεσή της στο Instagram και ενθουσίασε τους followers της. Μάλιστα, η Δέσποινα Μοιραράκη χόρεψε με χάρη έναν latin χορό. 

«Η “εκρηκτική” Βραζιλιάνα, Cash or trash – Ψηφίστε τη καλύτερη στολή. Καλή αποκριά», έγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη στην ανάρτησή της. 

Η ανάρτησή της ενθουσίασε τους θαυμαστές της και της χάρισαν πολλά likes και θετικά σχόλια. Σημειώνεται ότι η Δέσποινα Μοιραράκη έχει καταφέρει να χάσει πολλά κιλά και να ανανεώσει την εμφάνιση και τη διάθεσή της. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Miraraki (@despina_miraraki)

«Έχασα κιλά, γιατί επιβαλλόταν για εμένα. Ήταν πάνω απ’ όλα θέμα υγείας. Είχα κάνει εξετάσεις και ήταν όλα στα ύψη. Είχα αρχίσει επίσης με την πολλή δουλειά να αισθάνομαι λίγο βαριά.

Και μια μέρα είπα “τέλος, Δέσποινα πρέπει να χάσεις κιλά”. Ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα την ένεση που γνωρίζουν πολλοί, κάνω διατροφή και γυμναστική, ενδυνάμωση», είχε δηλώσει για την ανανεωμένη της εξωτερική εμφάνιση.

Lifestyle
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
