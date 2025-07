Η Diana Ross έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο: Το opening της συναυλίας από την Έλενα Παπαρίζου

Μάγεψε το κοινό στη χθεσινή συναυλία (16.07.2025) που έδωσε στην Αθήνα η Diana Ross. Πλήθος κόσμου έδωσε ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο σε μία μοναδική συναυλία που κατάφερε να ενώσει τις φωνές όλων των παρευρισκόμενων που ζητωκραύγαζαν για την μεγάλη τραγουδίστρια.

Η Dianna Ross υποσχέθηκε μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και την έδωσε. Τόσο επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο όσο και απλοί θαυμαστές ξεκίνησαν να απολαμβάνουν το show που ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ.

Η τραγουδίστρια, πιο λαμπερή από ποτέ, ερμήνευσε τις επιτυχίες της όπως: «I’m Coming Out», «Upside Down», «Love Don’t Come Easy», «Baby Love».

Miss Diana Ross: The Diva, The Icon, The Legend. Καλλιμαρμαρο, 16/07/2025. pic.twitter.com/ir57acpWWJ