Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μόνη σε τζακούζι στις Μαλδίβες – Το αδημοσίευτο υλικό από το πρόσφατο ταξίδι της

Με ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια η Δήμητρα Αλεξανδράκη καθώς, όπως έχει αποκαλύψει ο σύντροφός της τής έκανε δώρο ένα μαγευτικό ταξίδι στις Μαλδίβες.

Το όμορφο μοντέλο βρέθηκε στον εξωτικό προορισμό το Σάββατο (11.07.2026) και είχε μοιραστεί υλικό από το ταξίδι της. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πόσταρε πολλές φωτογραφίες και βίντεο και παρόλο που πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα δεν μπορεί να ξεχάσει τις μοναδικές στιγμές που πέρασε.

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Την Κυριακή (26.07.2026) η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέβασε στο Instagram αδημοσίευτο υλικό από το πρόσφατο ταξίδι της και έδειξε στους followers της πώς χαλάρωνε μόνη στο τζακούζι του ξενοδοχείου της, απολαμβάνοντας παράλληλα την υπέροχη θέα από το τζάμι της.

«Ένα μικρό κομμάτι παραδείσου, μια καρδιά που επιτέλους γαλήνιασε και αναμνήσεις που θα κουβαλάω για πάντα», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

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«Αυτό το ταξίδι στις Μαλδίβες το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν ήταν απλώς διακοπές. Ήταν μια βαθιά ανάγκη να ξεκουραστεί το σώμα μου και να ηρεμήσει το μυαλό μου. Είχαν προηγηθεί πολύ δύσκολοι μήνες. Όσα συνέβησαν με το μαγαζί μου, η μεγάλη αγωνία για την σοβαρή κατάσταση της υγείας του μπαμπά μου και η ασταμάτητη δουλειά με είχαν φέρει στα όριά μου. Δεν κοιμόμουν όπως έπρεπε, δεν έτρωγα σωστά και ζούσα συνεχώς σε κατάσταση πίεσης. Το σώμα μου φώναζε ότι είχε κουραστεί αλλά εγώ συνέχιζα να το αγνοώ.

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Αυτή η εμπειρία μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό! Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη! Όταν το σώμα σου μιλάει, πρέπει να το ακούς πριν αναγκαστεί να σταματήσει εκείνο! Ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα μου που το έβλεπε.

Το αγόρι μου έβλεπε καθημερινά πόσο είχα πιεστεί και μου έκανε ίσως το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Ένα ταξίδι που τελικά δεν μου πρόσφερε μόνο όμορφες εικόνες αλλά μου θύμισε πως είναι να αναπνέεις πραγματικά! Γύρισα από έναν μικρό παράδεισο, αλλά το μεγαλύτερο δώρο που έφερα μαζί μου δεν είναι οι φωτογραφίες ούτε οι αναμνήσεις. Ήταν η υπενθύμιση ότι για να μπορείς να συνεχίζεις να παλεύεις, να δημιουργείς και να είσαι δυνατός για τους ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου», είχε αναφέρει για το ταξίδι της στις Μαλδίβες η Δήμητρα Αλεξανδράκη.