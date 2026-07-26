Λου Κόλερ: Πέθανε από καρκίνο ο frontman του punk συγκροτήματος «Sick of It All», σε ηλικία 59 ετών

Ο Λου Κόλερ, ο frontman του νεοϋορκέζικου hardcore punk συγκροτήματος «Sick of It All», πέθανε σε ηλικία 59 ετών, χτυπημένος από καρκίνο.

Σύμφωνα με το the guardian, ο τραγουδιστής έδινε μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου και τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή οι συνάδελφοί του, ανακοινώνοντας τον θάνατό του μέσω των social media.

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«Με απίστευτη θλίψη ανακοινώνουμε στην παγκόσμια σκληροπυρηνική οικογένειά μας τον θάνατο του αδελφού μας, Λου Κόλερ. Το επίπεδο της απώλειας που νιώθουμε αυτή τη στιγμή είναι συντριπτικό.

Φέτος θα γιορτάζαμε την 40ή επέτειο των “Sick of it All” ως συγκρότημα και η συντροφικότητα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός του Λου ήταν πάντα ακλόνητα όλα αυτά τα χρόνια. Χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο και έναν εμβληματικό frontman.

Ο Λου είχε τη δύναμη να ανεβάσει το ηθικό όλων στις συναυλίες μας με ένα χαμόγελο και ένα σαρκαστικό σχόλιο και κέρδισε τους ανθρώπους όπου κι αν παίζαμε, από κάθε πολιτισμό και κάθε γωνιά του κόσμου.

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Σε αυτή τη στιγμή έντονης θλίψης, πρέπει για άλλη μια φορά να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη που προσέφεραν όλοι όσοι δώρισαν στο ιατρικό ταμείο του Λου. Όλοι εσείς βοηθήσατε τον Λου να νιώσει πολύ ξεχωριστός και πολύ αγαπημένος καθώς πάλευε τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μάχη του τελείωσε τώρα και μπορεί επιτέλους να ξεκουραστεί. Ας ελπίσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα μπορεί ακόμα να δει και να νιώσει το όμορφο, θετικό σημάδι που άφησε στον κόσμο», έγραφε η ανακοίνωση για τον θάνατό του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο (25.07.2026).

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Ο Λου Κόλερ αποκάλυψε τον Ιούνιο του 2024 ότι έπασχε από καρκίνο του οισοφάγου, ο οποίος είχε επεκταθεί στο στομάχι του. Η ασθένειά του ανάγκασε το συγκρότημα να ακυρώσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία, ενώ εκείνος υποβαλλόταν σε θεραπεία. Φέτος το συγκρότημα θα γιόρταζε την 40ή επέτειό του. Μετά από χημειοθεραπείες ξεπέρασε την ασθένεια τον Μάιο του 2025, αλλά ο καρκίνος επέστρεψε λίγο αργότερα.

Ο Λου Κόλερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Συνίδρυσε το «Sick of It All» με τον μικρότερο αδερφό του και ντράμερ Armand Majidi το 1986 και έγινε βασικό μέλος της hardcore μουσικής σκηνής της πόλης.

Οι «Sick of It All» κυκλοφόρησαν 12 στούντιο άλμπουμ και έγιναν δημοφιλείς παγκοσμίως μέσα από πολλά χρόνια συναυλιακών περιοδειών, κερδίζοντας ένα παθιασμένο κοινό για το έργο τους.