Η Δήμητρα Ματσούκα τυλιγμένη με μία άσπρη πετσέτα στο Παρίσι – Τραγουδάει και ετοιμάζεται να πάει σε έκθεση τέχνης

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Δήμητρα Ματσούκα με τον Δημήτρη Σαμόλη και ανεβάζοντας ένα βίντεο με την ίδια να φορά μόνο μία πετσέτα τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Η ηθοποιός, Δήμητρα Ματσούκα, καταγράφει το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται τυλιγμένη με την πετσέτα της, σε χαλαρή διάθεση, πριν εκείνη με τον Δημήτρη Σαμόλη κατευθυνθούν σε έκθεση του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton στο Παρίσι.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Δημήτρη Σαμόλη στο TikTok και δείχνει την Δήμητρα Ματσούκα αρχικά μόνη της, με μία λευκή πετσέτα. Στη συνέχεια του βίντεο, η ηθοποιός αναφέρει πως είναι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη και θα επισκεφτούν την έκθεση έργων του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton.

Ο σπουδαίος Γερμανός εικαστικός, Γκέρχαρντ Ρίχτερ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης και η έκθεση στο Παρίσι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η επίσκεψη στο Ίδρυμα Louis Vuitton αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους του ταξιδιού τους, συνδυάζοντας τέχνη και προσωπικές στιγμές.

Προς το τέλος, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να τραγουδούν στίχους από το «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει», χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη και νοσταλγική νότα στο βίντεο.