Η Δώρα Παντέλη πανηγύρισε τη νίκη της Εθνικής με τον γιο της στο γήπεδο: «Πιο μπασκετική Κυριακή δε γίνεται»

Στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Δώρα Παντέλη έτοιμη να μεταδώσει όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα Άρης – Ηρακλής το βράδυ της Κυριακής (14.09.2025) και πανηγύρισε τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, μαζί με τον νεογέννητο γιο της.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Φινλανδία και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες. Η Δώρα Παντέλη που έγινε πρόσφατα μητέρα φωτογραφήθηκε στο παρκέ με το μωράκι της και γιόρτασε τη νίκη της Εθνικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πανηγυρίζοντας το μετάλλιο της εθνικής μας ομάδας λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης! Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα Άρης – Ηρακλής, το τελευταίο παιχνίδι του μακροβιότερου και πιο ιστορικού τουρνουά μπάσκετ στη χώρα μας, “Μαυροσκούφεια”, σε ένα από τα αγαπημένα μου γήπεδα.

Πιο μπασκετική Κυριακή γίνεται; Δε γίνεται», έγραψε η Δώρα Παντέλη στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δώρα Παντέλη έγινε μητέρα για πρώτη φορά την Παρασκευή (25.07.2025) σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας και από τότε η ζωή της άλλαξε για πάντα.

Η Δώρα Παντέλη έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του συζύγου της, Τζον και μάλιστα πρόσφατα είχε μιλήσει για εκείνον και τη σχέση τους σε συνεντεύξη της.

«Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι ο Τζον επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, τώρα κλείνουμε έναν χρόνο. Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση “να κάνεις ένα παιδί”, όλα αυτά τα στερεότυπα…

Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί έχουν γίνει φθηνές οι σχέσεις στις μέρες μας. Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στο «Happy Day» η Δώρα Παντέλη για τον σύζυγό της.