Η Έλενα Παπαρίζου παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο – Η αποκάλυψη της Ελένης Τσολάκη

Μία σύντομη περιπέτεια υγείας είχε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.12.25) μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ύστερα από αδιαθεσία στα γυρίσματα του «The Voice». Ωστόσο, σήμερα Σάββατο (13.12.2025) θα πάρει εξιτήριο, σύμφωνα με την Ελένη Τσολάκη.

Την ευχάριστη αυτή εξέλιξη για την πορεία της υγείας της αγαπημένης καλλιτέχνιδας έκανε γνωστή μέσω της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, η γνωστή παρουσιάστρια. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι η Έλενα Παπαρίζου θα επιστρέψει σύντομα και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στα lives του «The Voice».

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σήμερα παίρνει το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, από την κλινική στην οποία νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες για να κάνει κάποιες περισσότερες εξετάσεις, προληπτικές, μετά από ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε με το στομάχι της», είπε χαρακτηριστικά η οικοδέσποινα του ψυχαγωγικού προγράμματος.

Παράλληλα, λίγο νωρίτερα η Έλενα Παπαρίζου έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο “The Voice of Greece”, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.

Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Τα καλύτερα έρχονται», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά την περιπέτεια υγείας της.