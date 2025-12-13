Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Την πρώτη της ανάρτηση μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο έκανε η Έλενα Παπαρίζου, ευχαριστώντας τους συνεργάτες της στο «The Voice of Greece».

Η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα γυρίσματα που δεν κατάφερε να παρευρεθεί εξαιτίας του ξαφνικού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και δήλωσε ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή. Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Κωστή Μαραβέγια, που την αντικατέστησε στο μουσικό τάλεντ σόου.

Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο «The Voice of Greece», ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.

Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Τα καλύτερα έρχονται», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά την περιπέτεια υγείας της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Έλενα Παπαρίζου ήταν σε πρόβες για το «The Voice» κι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πόνους στο στομάχι. Μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των νοτίων προαστίων, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της. Η κατάσταση της είναι πλέον σταθερή και στο πλευρό της βρίσκονται όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) η εκπομπή «Live News» μετέφερε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς ερμηνεύτριας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ακόμα υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να κάνουν διάφορες εξετάσεις προκειμένου να βρεθεί το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί και είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο.