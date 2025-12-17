Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της – Οι παιχνιδιάρικες selfies

Η Ελένη Μενεγάκη λατρεύει να μοιράζεται κάποιες ξεχωριστές στιγμές της καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους και τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια, που τα τελευταία δύο χρόνια απέχει συνειδητά από τη «μικρή οθόνη» την Τρίτη (16.12.2025) θέλησε να φανερώσει στους followers της ότι έχει μπει για τα καλά στο mood των Χριστουγέννων. Το σπίτι της Ελένης Μενεγάκη έχει «ντυθεί» στα γιορτινά και ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο δεσπόζει στο σαλόνι της.

Η Ελένη Μενεγάκη φορώντας ένα απλό λευκό T – Shirt πόζαρε ξάπλωσε αναπαυτικά δίπλα στο στολισμένο δέντρο και πόζαρε – με χάρη – στον φωτογραφικό φακό. Αφού λοιπόν έβγαλε κάποιες selfies στη συνέχεια τις μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, που έσπευσαν να της χαρίσουν τα θετικά τους σχόλια και άπειρα likes.

Μάλιστα, ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη ήταν και μία με ένα πολύ ξεχωριστό στολίδι, το οποίο βρισκόταν πάνω στο δέντρο της.

Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα στολίδι με το πρόσωπό της, το οποίο έγραφε από κάτω: «Merry Christmas».

«Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο Ναυτικό και την ημέρα της ορκωμοσίας του, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, ο Μάκης Παντζόπουλος πήγαν να τον καμαρώσουν να φορά τη στολή του.