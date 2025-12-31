Η Έμα Χέμινγκ γιορτάζει 18 χρόνια αγάπης με τον Μπρους Γουίλις: «Με ένα φιλί σταμάτησε ο χρόνος»

Τα 18 χρόνια της με τον Μπρους Γουίλις γιορτάζει η Έμα Χέμινγκ, με μια φωτογραφία με τον σύζυγό της από το παρελθόν.

Η Έμα Χέμινγκ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενη στην αρχή της σχέση της με τον ηθοποιό Μπρους Γουίλις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εικόνα η Έμα Χέμινγκ χαμογελά, ενώ ο Μπρους Γουίλις τη φιλά στο κεφάλι. Στη λεζάντα, η σύζυγός του ηθοποιού έγραψε: «Πριν από 18 χρόνια έγινε το αγόρι μου. Με ένα φιλί στην κορυφή του κεφαλιού μου, ο χρόνος σταμάτησε» και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο τυχερή που γνωρίζω μια τέτοια αγάπη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο κόρες, τη Μέιμπελ Ρέι Γουίλις, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2012, και την Έβελιν Πεν Γουίλις, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2014. Είναι πατέρας ακόμη τριών κοριτσιών, της Ρούμερ Γκλεν, της Σκάουτ ΛαΡού και της Ταλαούλα Μπελ, από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000.

Τον Σεπτέμβριο, η Χέμινγκ μίλησε στο «People» για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι όλα άρχισαν το 2007, σε διακοπές.

«Είδα αυτή την άλλη πλευρά του Μπρους, ως οικογενειάρχη. Σε εκείνο το ταξίδι ερωτεύτηκα πραγματικά. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία αγάπης μας» ανέφερε.

Λίγο πριν από τις γιορτές, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε στο ίδιο περιοδικό, αυτή τη φορά για την καθημερινότητα της οικογένειας μετά τη διάγνωση του ηθοποιού με μετωποκροταφική άνοια, η οποία έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2023.