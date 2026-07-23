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Ο Ατζούν Ιλιτζαλί κάνει διακοπές στη Μύκονο – Βίντεο από βραδινή του έξοδο στα Ματογιάννια

Συνοδευόταν από άντρες φίλους του
Ατζούν Ιλιτζαλί
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί
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Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αγαπάει την Ελλάδα, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, επενδύοντας σε τηλεοπτικά projects στην τηλεόραση, αλλά και ως τόπο. 

Κάθε χρόνο, λοιπόν, περνάει μέρος των διακοπών του σε κάποιο ελληνικό νησί και συνήθως στο αγαπημένο του, το οποίο είναι η Μύκονος. Πρόσφατα, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός του «Survivor» εμφανίστηκε στα σοκάκια του νησιού. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν ευδιάθετος και χαμογέλασε στην κάμερα του Mykonos Live TV που κατέγραψε μέρος της βόλτας του. 

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του εξόδου στα Ματογιάννια, ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν ντυμένος casual καο συνοδευόταν από άντρες φίλους του.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Αντζούν Ιλιτζαλί είχε πάει ξανά στη Μύκονο για διακοπές, έχοντας στο πλευρό του την εντυπωσιακή σύζυγο, Αϊσά Καγλά Αλτουνκαγιά. 

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