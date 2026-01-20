Η Εύη Βατίδου ευχήθηκε για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρας Κούγια: «Μου λείπει εκείνο το πανέμορφο μωράκι και οι υπέροχες στιγμές μας»

Η Εύη Βατίδου έχει μεγάλη αδυναμία στα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, μάλιστα που έχει μιλήσει δημοσίως για εκείνα ή έχει κάνει αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο θέλησε να στείλει τις πιο γλυκές διαδικτυακές ευχές στην κόρη της, Μάιρα Κούγια, τον δεύτερο καρπό του γάμου της με τον Αλέξη Κούγια. Έτσι, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες τους στο Instagram τόσο από την εποχή που η κόρη της ήταν μωρό όσο και από το σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου λείπει εκείνο το πανέμορφο μωράκι και οι υπέροχες στιγμές μας… αλλά αυτή είναι η ζωή. Σήμερα πιο ωραία, ώριμη κοπέλα, 21, κουκλάκι πάντοτε! Να σε χαίρομαι, ευτυχία τύχη και γαλήνη στη ζωή σου. Ι love you. Και… αναμένω πρόσκληση για το πάρτι. Happy birthday! Η μαμά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Εύη Βατίδου.

Αμέσως μετά, οι διαδικτυακοί της φίλοι τής έστειλαν τις ευχές τους για τη μονάκριβη κόρη της, Μάιρα Κούγια.

View this post on Instagram A post shared by Εύη Βατίδου (@evivatidou_official) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα μία φωτογραφία τους μοιράστηκε και στα stories της.

Πριν από λίγο καιρό, η Εύη Βατίδου που έχει σχολιαστεί κατά καιρούς για τον τρόπο ζωής της, είχε αποκαλύψει ποια είναι η πηγή εισοδήματός της.

«Καλησπέρα σε όλους. Έφτασε η ώρα και η στιγμή που θέλω να επικοινωνήσω επιτέλους, επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και είχε γίνει λίγο viral μέσω από τα social media και τις εκπομπές για το πώς βιοπορίζομαι. Εγώ δεν ήθελα να σας πω τότε, δεν υπήρχε και λόγος να σας το πω. Τώρα, όμως, το ξανασκέφτηκα γιατί βλέπω ότι μπορεί να βοηθήσει το δικό μου account στα social media ώστε να ανεβάσω τη δουλειά μου και να την κάνω ακόμα πιο μεγάλη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.