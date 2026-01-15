Η Εύη Βατίδου για το «πώς παίρνω το 100» που είπε στο Alter: Δεν ήξερα αν έπρεπε να βάλω το 210

Η Εύη Βατίδου αποφάσισε να μιλήσει σε live που έκανε στο TikTok για τις στιγμές έντασης στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, το μακρινό 2004, όταν η ίδια και ο τότε σύζυγός της, Αλέξης Κούγιας, πήγαν με στόχο να εισβάλλουν στο στούντιο της εκπομπής του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, που βρισκόταν σε εξέλιξη. 22 χρόνια μετά, αποφάσισε να μιλήσει και να εξηγήσει γιατί κάποια στιγμή ρώτησε τον αείμνηστο ποινικολόγο «πώς παίρνουν το 100;».

Όπως ανέφερε η Εύη Βατίδου, έκανε την ερώτηση επειδή δεν γνώριζε αν μπροστά από τον αριθμό «100», έπρεπε να πληκτρολογήσει το 210. Όπως ανέφερε, το σύστημα στις κλήσεις είχε μόλις αλλάξει και η ίδια δεν ήταν σίγουρη. «Εκείνη την εποχή η κόντρα τους ήταν το κάτι άλλο, είχαμε στιγμές απείρου κάλλους, μπορεί να πήγαιναν στο Αυτόφωρο και έριχναν ροχάλες ο ένας στον άλλον. Τη μία τσακωνόντουσαν, την άλλη αγαπιόντουσαν», ανέφερε αρχικά για τη σχέση του Αλέξη Κούγια με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, που τότε εργαζόταν στο Alter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της επίμαχης εκπομπής, ο Αλέξης Κούγιας, εκνευρισμένος που δεν τον έβγαζαν τηλεφωνικά, αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο στούντιο. Η Εύη Βατίδου τον ακολούθησε, χωρίς να φαντάζεται τα όσα θα ακολουθούσαν. Όταν έφτασαν στο Alter, η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη και υπήρχε στημένη κάμερα για να καταγράψει το σκηνικό.

Τη στιγμή που ο Αλέξης Κούγιας προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα και δεν μπορούσε, της είπε τη φράση που έμελλε να μείνει στην ιστορία. «Πάρε το 100». Η απάντηση της Εύης Βατίδου ήρθε αυθόρμητα. «Πώς παίρνουν το 100;».

«Τότε μόλις είχε μπει στις σταθερές γραμμές το 210. Εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν απ’ το κινητό έπρεπε να βάλεις το 210 ή ότι αν πατήσεις κατευθείαν 100 θα σε βγάλει στην Άμεση Δράση. Όταν μου είπε “πάρε το 100”, λέω πολύ απλά “Πώς παίρνουν το 100”. Αυτή είναι η ιστορία», ανέφερε η Εύη Βατίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια ξεκαθάρισε πως τα πλάνα που κυκλοφόρησαν αργότερα δεν ήταν πραγματικά, αλλά σατιρικά από την εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα, τονίζοντας ότι η ατάκα απομονώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για να «ελαφρύνει» μια σοβαρή υπόθεση. «Έμεινε για πάντα και δεν το εξήγησε κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Εύη Βατίδου παραδέχτηκε πως για χρόνια την ενοχλούσε η εντύπωση που είχε μείνει στον κόσμο, ενώ εξήγησε ότι τότε δεν υπήρχαν social media για να υπερασπιστεί άμεσα τον εαυτό της. Σήμερα, με ένα live, έκλεισε έναν κύκλο παρεξηγήσεων, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα αποκάλυψε ότι την επομένη είχε μια τυχαία συνάντηση με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο στο Κολωνάκι.

«Είχα εκνευριστεί. Πήγα την επόμενη μέρα στο Κολωνάκι και εκεί που κατεβαίνω την Πατριάρχου Ιωακείμ σκάει ο Τριανταφυλλόπουλος πάνω σε μια μηχανή. Εγώ ήμουν στο φανάρι, είχε πολλή κίνηση, και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και βρίσκεται μπροστά μου. Του λέω “Αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά; Εγώ τι φταίω που ήμουν εκεί;”. Μου λέει ο Μάκης “Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη”. Του απαντάω “Θα σου έριχνα την τσάντα στο κεφάλι, αλλά δεν θέλω να τη χαλάσω”», είπε κλείνοντας την ιστορία η Εύη Βατίδου.

Προ ημερών η Εύη Βατίδου καταγράφηκε στη Γλυφάδα, σε μια από τις πρώτες βόλτες που έκανε το 2026. Μαζί της είχε και το αγαπημένο σκυλάκι της.