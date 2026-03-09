Η Φαίη Σκορδά για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη: «Καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε»

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν τους επόμενους μήνες με πολιτικό γάμο, με την παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, να μιλάει όλο και συχνότερα για το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της. Ο γάμος τους αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγοι μέσα στο 2026.

Με αφορμή τις ευχές που έχει εισπράξει από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, από πολλά τηλεοπτικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Φαίη Σκορδά είπε το πρωί της Δευτέρας (09-03-2026), στο πάνελ της εκπομπής της: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε».

«Δε σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση» σχολίασε τότε η Νάνσυ Νικολαϊδου με την παρουσιάστρια να απαντα, «Όχι βέβαια. Καθόλου». «Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάλεστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά» είπε από τη δική του πλευρά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία.