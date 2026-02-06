Η Ιωάννα Τούνη διαψεύδει τις φήμες ότι αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της

Μία υπέροχη περίοδο βιώνει η Ιωάννα Τούνη στην προσωπική της ζωή, καθώς προ ημερών έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη κι αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε ερωτικό ταξίδι μαζί του στη Σαουδική Αραβία.

Το ζευγάρι είχε επέτειο την Τρίτη (03.02.2026) και ύστερα από δύο μέρες η Ιωάννα Τούνη πέταξε με τον αγαπημένο της για τη ρομαντική τους εξόρμηση, χωρίς να γνωρίζει τον προορισμό. Λίγες ώρες αργότερα, προσγειώθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και το μοιράστηκε με τους θαυμαστές της. Εν τω μεταξύ, στις τελευταίες αναρτήσεις της στο χέρι της influencer ένα δαχτυλίδι τράβηξε τα βλέμματα κι άρχισαν αν ακούγονται διάφορες φήμες περί αρραβώνα.

Το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026) η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκάλυψε στο κοινό και στους συνεργάτες της ότι επικοινώνησε με την Ιωάννα Τούνη ώστε να την ρωτήσει σχετικά με τον φημολογούμενο αρραβώνα της. Έτσι εκείνη διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση.

«Πάμε τώρα στην Ιωάννα Τούνη γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα και το έχουν παίξει και αρκετές εκπομπές, ότι αρραβωνιάστηκε. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εκεί το δαχτυλίδι, το μεσαίο; Εγώ ήθελα, αν ισχύει αυτό το πράγμα, να της ευχηθώ.

Και της το έγραψα ξεκάθαρα “καλημέρα, όλοι λένε ότι αρραβωνιάστηκες στην Ελλάδα”. Και μου απαντάει “δεν ισχύει”. Ήταν λίγο… κοφτό», είπε η Έλενα Πολυκάρπου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, διαψεύδοντας τις φήμες περί αρραβώνα.

«Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια», εξομολογήθηκε μία ημέρα νωρίτερα η influencer και το δαχτυλίδι που φορούσε πυροδότησε τις φήμες.