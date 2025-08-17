Συμβαίνει τώρα:
Η Ιωάννα Τούνη έκανε «βουτιά» για να πιάσει την ανθοδέσμη νύφης σε γάμο – Δείτε βίντεο

Οι φίλοι της Ιωάννας Τούνη ανέβασαν τα σχετικά βίντεο στα social media σχολιάζοντας το πώς έπεσε πάνω σε άλλη ανύπαντρη για να πιάσει την ανθοδέσμη - «Την γκρέμισε τη γυναίκα»
Τον διακαή πόθο της να παντρευτεί, αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, μάλλον άθελά της. Η influencer πήγε στον γάμο της φίλη της, το βράδυ του Σαββάτου (16.08.2025) και κατά τη διάρκεια του γλεντιού «έπεσε στη μάχη» για να πιάσει την ανθοδέσμη.

Η Ιωάννα Τούνη αφού πέρασε τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα μαζί με φίλους της, στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κέρκυρα για να σταθεί στο πλευρό της φίλης της, την ημέρα του γάμου της.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης μάλιστα έγινε και το έθιμο όπου η νύφη πετά την ανθοδέσμη στις ανύπαντρες φίλες της για να δουν ποια θα είναι η επόμενη που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Τότε η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να περιμένει με χαμόγελο στη δεύτερη σειρά ενώ η φίλη της «εκτοξεύει» την ανθοδέσμη.

Η influencer δεν δίστασε και «σκίστηκε» να την πιάσει, πέφτοντας πάνω στην τυχερή που ήδη την κρατούσε στα χέρια της.

Αν τα χάσατε

Οι φίλοι της Ιωάννας Τούνη ανέβασαν τα σχετικά βίντεο στα social media γράφοντας «την γκρέμισε τη γυναίκα».

