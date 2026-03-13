«Η Ιωάννα Τούνη καλά που δεν έβαλε live υπέρηχο εγκεφάλου, δε θα έδειχνε τίποτα», είπε η Χαρά Τσιώλη

Η Ιωάννα Τούνη ξέρει πώς να προκαλεί τα φώτα της δημοσιότητα και αποτελεί την πιο επιτυχημένη Ελληνίδα influencer. Ωστόσο, τα όσα κάνει πολλά φορά σχολιάζονται και με αρνητική χροιά. Η Χαρά Τσιώλη είναι μία stand up comedian και tiktoker που στο παρελθόν τα είχε βάλει μαζί της, σχολιάζοντας τον τρόπο ζωής της.

Την Παρασκευή (13.03.2026) η Χαρά Τσιώλη ασχολήθηκε ξανά στα social media με την influencer και αυτή τη φορά σχολίασε με τον σατιρικό της τρόπο και την ιδιαίτερη διάλεκτο που χρησιμοποιεί στα βίντεό της, σχολιάζοντας την επίσκεψη της Ιωάννας Τούνη σε γυναικολόγο και τη δημοσιοποίηση του υπερήχου της.

Η Ιωάννα η Τούνη, λέει, πήγε ψες το βράδυ στον γυναικολόγο για να κάνει υπέρηχο μήτρας και το ‘βαλε σε live σύνδεση. Δηλαδή ο γυναικολόγος είχε το ματζαφλάρι στο μ@@@@ της να πούμε, και αυτή έκανε ζωντανή σύνδεση για να δει όλη η Ελλάδα τι συμβαίνει μέσα στο μ@@@@ της Τούνη. Γιατί δεν έχουμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται από το πρωί μέχρι το βράδυ τι συμβαίνει στο μ@@@@ της Τούνη.

Δηλαδή ρε κορίτσι μου, την επόμενη φορά που θα πας να πούμε στον γαστρεντερολόγο να σε κάνει κολονοσκόπηση, θα μας βάλεις σε ζωντανή σύνδεση για να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο κωλάντερο; Έχεις χαζέψει τελειώς να πούμε;

Θα μου πεις πάλι καλά αδερφέ, που δεν έβαλε σε ζωντανή σύνδεση να πούμε κανέναν υπέρηχο εγκεφάλου. Γιατί εκεί θα γελούσαν και τα μερμήγκια να πούμε. Διότι το εγκεφαλογράφημα δε θα έδειχνε τίποτα, αδερφέ. Θα ‘ταν όπως είναι το καρδιογράφημα σε πεθαμένο. Μία ευθεία γραμμή. Τουουουουτ…

Διότι να πούμε, χθες δημοσιεύτηκε έρευνα λέει, που δείχνει ότι το IQ των Ελλήνων είναι λέει χαμηλότερο από τον μέσο όρο παγκοσμίως. Δηλαδή είμαστε όλοι κατάχαζοι.

Ιωάννα, δεν τα λέω για σένα κορίτσι μου. Δεν πιστεύω να μου παρεξηγηθείς να πούμε, και να θυμώσεις και να μ’ αρχίσεις τίποτα beef, ξε – beef πάλι. Με αυτή την τρέλα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον.

Όχι κορίτσι μου, το λέω για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, για τους άλλους. Εσύ είσαι πανέξυπνη καμάρι μου. Εσύ είσαι ιδιοφυΐα, μεγαλοφυΐα, Αϊνστάιν.

Φτου σου κοριτσάρα μου, να μη σε βασκάνω», είπε η Χαρά Τσιώλη, σατιρίζοντας το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε τους υπερήχους της στα social media.

«Άνοιξα με την Ιωάννα Τούνη αυτό το beef και τοποθετήθηκα δημόσια γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητική», είχε αναφέρει πρόσφατα η Χαρά Τσιώλη.