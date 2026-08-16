Η Ιωάννα Τούνη στην τελευταία της μέρα στις Μαλδίβες: Το βίντεο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης ταξίδεψαν στις εξωτικές Μαλδίβες, με την influencer και επιχειρηματία, να ανεβάζει κατά διαστήματα εικόνες. Το βράδυ της Κυριακής (16-08-2026) θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Η πτήση τους θα κάνει στάση στην Τουρκία και αμέσως μετά θα ταξιδέψουν για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η Ιωάννα Τούνη έχει πάρει μαζί της στις Μαλδίβες και τον μικρό Πάρη, που διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον σύντροφό της. Ο μικρός έδειχνε να το απολαμβάνει στις παραλίες και σίγουρα θα επιστρέψει με εικόνες που θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη του.

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Σε βίντεο, ανέφερε ότι θα βρίσκονται ακόμα λίγες ώρες στις Μαλδίβες, καθώς είναι η τελευταία της μέρα και μετά θα επιστρέψει στα πάτρια εδάφη της, την Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικά είπε: «Καλημέρα συμπεθέρα μου, τελευταία μέρα στον βροχερό μας παράδεισο. Σήμερα έχει πάλι ωραία μέρα.

Πάμε να φάμε πρωινό, προλαβάινουμε να κάνουμε τελευταίες βουτιές, πριν μαζέψουμε και έχουμε πτήση, Το απόγευμα φεύγουμε με υδροπλάνο, πάμε στο Μάλε και το βράδυ μετά από κάποιες ώρες αναμονής, έχουμε την πτήση πίσω για Τουρκία και μετά Θεσσαλονίκη».

Λίγες μέρες νωρίτερα μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής (09-08-2026), καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν πάρτι. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

«Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.