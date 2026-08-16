Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με μαγιό στον ποταμό Αχέροντα και κάνει κατακόρυφο στις όχθες του

Σε mood διακοπών βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες η Κλέλια Ανδριολάτου. Αυτό το διάστημα η όμορφη ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας στον ποταμό Αχέροντα και κατά διαστήματα δημοσιεύει εικόνες, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Παρότι η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τη ζωή της εκτός δουλειάς. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευσε νέες εικόνες από τον Αχέροντα.

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Στα στιγμιότυπα ποζάρει με το μαγιό της μέσα στα νερά του ποταμού, ενώ σε άλλα καρέ βρίσκεται μαζί με τους φίλους της, με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Η ηθοποιός δεν δίστασε μάλιστα να κάνει κατακόρυφο δίπλα στην όχθη του ποταμού, ενώ οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στιγμές από τις βουτιές και τις βόλτες της παρέας, αλλά και εικόνες του Αχέροντα την ώρα που δύει ο ήλιος.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς «Maestro» που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.