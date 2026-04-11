Η Καίτη Γαρμπή εύχεται ως «λαγουδάκι» για το Πάσχα: «Ο Θεός να δώσει φώτιση στους κυβερνώντες ανά τον κόσμο»

«Λογική, αγάπη και ειρήνη» ευχήθηκε η Καίτη Γαρμπή στους διαδικτυακούς φίλους της, ενόψει του φετινού Πάσχα
Η Καίτη Γαρμπή σε εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram
Η Καίτη Γαρμπή μεταμφιέστηκε σε «λαγουδάκι» και έστειλε τις δικές της ευχές για το φετινό Πάσχα. Με μαλλιά σε γκρι απόχρωση, αυτιά λαγού και γούνα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια εικόνα που ήταν αδύνατον να μείνει ασχολίαστη. Διαδικτυακοί φίλοι της, ανταποδίδουν τις ευχές και εύχονται τα καλύτερα σε εκείνη, τον σύζυγο και τον γιο της.

Η Καίτη Γαρμπή έστειλε ευχές στους θαυμαστές της για «καλή Ανάσταση» και «καλό Πάσχα», μέσω μίας δημοσίευσης που έκανε το Μεγάλο Σάββατο στο Instagram. Το τελικό αποτέλεσμα της εικόνας, που όπως φαίνεται από τα πρώτα σχόλια άρεσε πολύ, προήλθε πιθανότατα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Καλή Ανάσταση και Καλό, ευλογημένο Πάσχα με υγεία και ευτυχία σε όλους! Μακάρι ο Θεός να δώσει φώτιση στους κυβερνώντες ανά τον κόσμο και να επικρατήσει Λογική, Αγάπη και Ειρήνη» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται με τον πόλεμο. Να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια;», είχε αναρωτηθεί προ ημερών η Καίτη Γαρμπή, όταν βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

 
 
 
 
 
«Πάμε να γεράσουμε μαζί και να μην το κάνουμε γκομενικά. Και σε μια δύσκολη δουλειά με πολύ ωραία αγόρια και κορίτσια. Το βλέπεις από την αρχή άμα κολλάς με τον άλλον. Με την Καίτη είπαμε από την αρχή “δεν γίνεται να χωρίσουμε ποτέ”. Διαζύγιο; Γελάμε όταν το ακούμε! Δεν μπορεί να φανταστεί ο ένας τη ζωή του χωρίς τον άλλον» είχε πει ο Διονύσης Σχοινάς, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Προ ημερών, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την καριέρα του συζύγου της και είχε αναφέρει πως αδικήθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε. «Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

