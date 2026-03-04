Η Κατερίνα Καινούργιου δάκρυσε on air: «Με συγκίνησες», είπε στην καλεσμένη της, Βάσω Γουλιελμάκη

Μία ιδιαίτερη στιγμή έζησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς δάκρυσε από συγκίνηση εξαιτίας μίας τρυφερής εξομολόγησης της Βάσως Γουλιελμάκη.

Η παρουσιάστρια είχε καλεσμένη στο στούντιο την Τετάρτη (04.03.2026) τη Βάσω Γουλιελμάκη, η οποία μίλησε για τη γέννηση της κόρης της, με την οποία έχουν μοναδική σχέση. Ακούγοντας την περιγραφή της ηθοποιού η Κατερίνα Καινούργιου, που σε λίγο καιρό θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Εγώ Κατερίνα μου να σου ευχηθώ με έναν πόνο, να το ζήσεις όσο πιο πολύ μπορείς, είναι η καλύτερη περίοδος. Είναι ότι πιο όμορφο», είπε αρχικά η Βάσω Γουλιελμάκη στην παρουσιάστρια.

«Θυμάμαι τη στιγμή που γέννησα την κόρη μου. Ακόμα έχω το υγρό αποτύπωμα από το φιλί που της έδωσα στο μέτωπο. Υπάρχουν πράγματα που σφραγίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν υγρό το προσωπάκι της και αισθάνομαι ακόμα την υγρασία στα χείλη μου από το πρώτο φιλί που της έδωσα. Από το πρώτο φιλί που της έδωσα και μετά, δεν πήρα τα μάτια της από πάνω μου.

Το δέσιμο μάνας κόρης είναι απίστευτο πράγμα. Έχω μια πολύ ωραία σχέση και σου εύχομαι και εσύ να έχεις ωραία σχέση με την κόρη σου. Είναι ότι πιο όμορφο μπορεί να έχει μια γυναίκα», είπε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός μετά το 14ο λεπτό της συνέντευξής της.

«Με συγκίνησες πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ», της είπε η Κατερίνα Καινούργιου, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

«Και για μένα το φετινό Πάσχα είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, εκεί λίγο μετά θα έρθει το παιδάκι μου. Μπορεί και να ‘ρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένω μια βδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Τώρα μπορεί να το θεωρήσετε λίγο υπερβολή… Να έρθει το παιδάκι όποτε θέλει εκείνο, απλά δε θέλω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τέλος πάντων τώρα, δεν ξέρω, αλλά προσπαθούν τα παιδάκια να τα πάνε από Μεγάλο Σάββατο και μετά», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της.