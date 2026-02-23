Κατερίνα Καινούργιου: Θα γεννήσω λίγο μετά το Πάσχα, δε θέλω τη Μεγάλη Εβδομάδα

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγους μόνο μήνες η Κατερίνα Καινούργιου και λατρεύει να μοιράζεται λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της με τους τηλεθεατές της εκπομπής της.

Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από τη συχνότητα του ALPHA αποκάλυψε ότι πρόκειται να γεννήσει την κόρη της, λίγο μετά το Πάσχα. Ταυτόχρονα, η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε ότι δε θέλει να γεννήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει την πιο όμορφη και ήρεμο περίοδο της ζωής της αφού σε λίγο καιρό πρόκειται να φέρει στον κόσμο το πρώτη της παιδί έχοντας βρει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό του αγαπημένου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή,

«Και για μένα το φετινό Πάσχα είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, εκεί λίγο μετά θα έρθει το παιδάκι μου. Μπορεί και να ‘ρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένω μια βδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει.

Τώρα μπορεί να το θεωρήσετε λίγο υπερβολή… Να έρθει το παιδάκι όποτε θέλει εκείνο, απλά δε θέλω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τέλος πάντων τώρα, δεν ξέρω, αλλά προσπαθούν τα παιδάκια να τα πάνε από Μεγάλο Σάββατο και μετά.

Εντάξει, γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι δυνατόν; Γερά και καλότυχα είναι όλα», εξομολογήθηκε η γνωστή παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

Σημειώνεται ότι παλαιότερα μέσω της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει ότι περιμένει να έρθει στον κόσμο το μωρό της γύρω στις 17 Απριλίου, ενώ έχει αποκαλύψει ακόμα και ότι θα της δώσει τα δύο ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα.