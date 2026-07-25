Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της από τις διακοπές της στην Πάρο

Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που απολαμβάνει μαζί με την κόρη της, που έχει αποκτήσει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η γνωστή παρουσιάστρια εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το μωράκι τους. Το Σάββατο (25.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία νέα selfie φωτογραφία με την κόρη της στο Instagram.

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Στην πόζα της, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και κρατώντας την κορούλα της στην αγκαλιά της.

Η Πάρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για το ζευγάρι. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως επισκεπτόταν την Παναγία Εκατονταπυλιανή για να προσευχηθεί προκειμένου να αποκτήσει παιδί. Μάλιστα, είχε κάνει και τάμα.