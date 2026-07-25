Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα selfie με την κόρη της από τις διακοπές της στην Πάρο

Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που απολαμβάνει μαζί με την κόρη της, που έχει αποκτήσει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Η γνωστή παρουσιάστρια εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το μωράκι τους. Το Σάββατο (25.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία νέα selfie φωτογραφία με την κόρη της στο Instagram.
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Στην πόζα της, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και κρατώντας την κορούλα της στην αγκαλιά της.
Η Πάρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για το ζευγάρι. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως επισκεπτόταν την Παναγία Εκατονταπυλιανή για να προσευχηθεί προκειμένου να αποκτήσει παιδί. Μάλιστα, είχε κάνει και τάμα.
«Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου πρόσφατα για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.