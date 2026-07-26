Η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με υπέροχο μαγιό στην ξαπλώστρα, χωρίς μακιγιάζ

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης και πρότυπο για πολλές άλλες γυναίκες.

Το φετινό καλοκαίρι τη βρήκε σε πολύ ιδιαίτερο mood, καθώς εδώ και λίγους μήνες έχει γίνει μητέρα. Η μικρή Ξένια είναι για την Κατερίνα Καινούργιου η απόλυτη προτεραιότητα της ζωής της. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται οικογενειακώς στην Πάρο και περνάει ξέγνοιαστες στιγμές με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το 3 μηνών μωρό τους.

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Την Κυριακή (26.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην ξαπλώστρα της. Έτσι φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαγιό σε λαδί απόχρωση και ξάπλωσε για να χαρεί τον ήλιο.

Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη χαλαρή διάθεση θέλησε να ποζάρει στον φακό του κινητού της και να βγάλει μία εντυπωσιακή selfie.

Ύστερα δημοσίευσε την πόζα της στο Instagram και οι θαυμαστές της είχαν τη δυνατότητα να την απολαύσουν χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

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«Πιάνοντας το τέλειο φως», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε δημοσίως μία άλλη φωτογραφία της, στην οποία πόζαρε κρατώντας την κορούλα της στην αγκαλιά της.