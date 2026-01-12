Η Κατερίνα Καινούργιου για την αποχώρηση της από την εκπομπή λόγω της εγκυμοσύνης: «Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο»

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγους μήνες θα καλωσορίσει την κόρη της, μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μάλιστα, σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, κατά την διάρκεια της εκπομπής της η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στην επικείμενη αποχώρησή της από την «Super Κατερίνα» λόγω της εγκυμοσύνης της και τον ερχομό της κόρης της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί την περίοδο του Πάσχα, όταν και θα χρειαστεί να απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για κάποιο διάστημα.

«Καλημέρα, Κατερίνα μου, και καλή εβδομάδα στους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω. Είσαι καταπληκτική», της είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου.

«Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις», συμπλήρωσε.

«Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα. Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι εκεί αφοσιωμένη», απάντησε ενθουσιασμένη η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.